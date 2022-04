Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter ohne Transportwesen seien im März auf 1,10% gestiegen, nach einem revidierten Rückgang von 0,5% im Februar, und hätten damit über den Marktprognosen von 0,6% Anstieg gelegen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (26.04.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA stiegen im März im Vergleich zum Vormonat um 0,80%, nachdem sie im Februar um 1,7% (vorher -2,1%) zurückgegangen waren, so die Experten von XTB.Computer und elektronische Produkte, die zwei der letzten drei Monate im Plus gelegen hätten, hätten den Anstieg angeführt, der sich um 0,7 Mrd. USD oder 2,6% auf 26,3 Mrd. USD erhöht habe. Unterdessen seien die Aufträge für Nicht-Verteidigungs-Investitionsgüter (ohne Flugzeuge), die als Indikator für die geplanten Unternehmensausgaben gelten würden, um 1% gestiegen, nachdem sie im Februar um 0,3% gesunken seien.