Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Anstieg der Aufträge für langlebige US-Güter im September um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zeigt, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA nicht ausschließlich auf die US-Konsumenten stützt, so die Analysten von Postbank Research.



Denn die Entwicklung lasse eine robuste Erholung der Unternehmensinvestitionen vermuten. Damit würden die Zahlen einen positiven Ausblick für die Entwicklung des US-BIP im dritten Quartal geben, das morgen veröffentlicht werde. Doch nicht nur die Investitionen der Unternehmen, sondern auch die Immobilienmärkte würden aktuell die Konjunkturentwicklung in den USA stützen. Dabei habe der FHFA-Hauspreisindex im August mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent gegenüber Juli den stärksten Monatsanstieg seit Beginn der Datenreihe in 1991 verzeichnet. Auch der Dallas-FED-Aktivitätsindex habe gestern ein Rekordergebnis vorweisen können und sei im Oktober um 8 Punkte auf ein Allzeithoch von 29 Punkten gestiegen. Obwohl der Konsumentenvertrauensindex des US-Conference-Board im Oktober mit 100,9 Punkten leicht schwächer als im Vormonat ausgefallen und damit hinter den Konsensuserwartungen zurückgeblieben sei, habe der US-Dollar gegenüber dem Euro durch die starken Konjunkturdaten Rückenwind erhalten. (28.10.2020/ac/a/m)



