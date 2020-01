Von technischer Seite werde seine grundsätzliche Zuversicht gestärkt. Nach einer Seitwärtsbewegung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts des US-Aktienindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - der dritten seit der Finanzkrise - drehe die Linie bereits wieder nach oben und lasse auf eine weitere Aufwärtsphase hoffen. In Europa sei der STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) an einem interessanten Punkt. Der Aktienindex liege auf Höhe seiner Allzeithochs der Jahre 2000, 2007 und 2015. "Kann er diese Marke signifikant überwinden, könnte es zu starken Anschlusskäufen kommen", prognostiziere Budelmann.



Eine potenzielle, wenn auch bislang überschaubare Gefahr, sehe er in einer Kapitulation der Bären. "Die Positionierung der Marktteilnehmer ist schon jetzt nicht mehr so defensiv, wie sie einmal war. Sollten Investoren, die lange pessimistisch und vorsichtig waren, nun doch verstärkt auf die Aktienmärkte drängen, wäre dies kurzfristig gut für die Märkte, mittelfristig aber womöglich ein Risiko. Die bislang vorteilhafte Mischung aus günstiger Bewertung und schlechter Stimmung wäre dann weg", so Budelmann.



Budelmann bevorzuge weiterhin den US-Aktienmarkt: "Hier sprudeln die Unternehmensgewinne immer noch stärker als im Rest der Welt. Wir erwarten, dass sich der Bullenmarkt 2020 fortsetzt, und das zwölfte Jahr der Hausse in den USA eingeläutet wird." Europa sehe er jetzt positiver, man habe die Region bereits Ende 2019 auf neutral heraufgestuft. Emerging Markets würden untergewichtet bleiben.



Einen starken Einfluss, nicht nur auf den US-Aktienmarkt, werde nach Ansicht Budelmanns der US-Wahlkampf haben. Als für den Markt neutral bis leicht positiv stufe er eine Wiederwahl von Donald Trump ein, die potenziell eine Fortsetzung der Steuersenkungs- und Deregulierungspolitik zur Folge hätte, allerdings ebenfalls Handelsstress bedeuten würde. Ähnlich bewerte er die Wahl eines zentristischen Demokraten wie Joe Biden, Pete Buttigieg oder Michael Bloomberg, wobei hier weniger Handelsstress, dafür aber auch nicht die angebotspolitischen Vorteile zu erwarten wären. Als eher problematisch für die Märkte sehe Budelmann einen Wahlsieg der linksorientierten Demokraten Bernie Sanders oder Elizabeth Warren. "Besonders negativ wäre dies zusammen mit einer belastbaren Mehrheit der Demokraten im Senat und Abgeordnetenhaus. In der Folge käme es zu mehr Regulierung und höheren Steuern. Ein solches Szenario wäre das größte Risiko für unseren moderat positiven Marktausblick 2020", sage Budelmann.



Die aktuell die Schlagzeilen dominierenden Nachrichten rund um das so genannte Impeachment halte er bezüglich der Börsen für irrelevant. Es sei trotz des ganzen Lärms nahezu ausgeschlossen, dass Präsident Trump seine erste Amtszeit aus nicht-gesundheitlichen Gründen nicht erfüllen werde. (15.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem außerordentlich starken Gewinnwachstum 2018 sind die Unternehmensgewinne 2019 kaum vom Fleck gekommen, in Europa deutet sich sogar ein leichter Rückgang an, so Till Christian Budelmann, Kapitalmarktstratege der Privatbank Bergos Berenberg.Dennoch seien die Aktienkurse deutlich gestiegen, globale Aktien hätten im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent zugelegt. In der Folge hätten sich die Aktienbewertungen ausgeweitet. Seien Aktien jetzt zu teuer? "Sie sind zwar nicht mehr so günstig wie vor einem Jahr, aber immer noch günstig im Vergleich zu Anleihen", sage Budelmann. In Europa ist diese Differenz sogar noch größer. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis des MSCI World Index liegt in etwa auf dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Der Renditeabstand zu Anleihen ist nach wie vor äußerst attraktiv. "Subtrahiert man beispielsweise die Renditen zehnjähriger US-Anleihen von den Gewinnrenditen im S&P 500, so ergibt sich aktuell ein Unterschied von 3,6 Prozentpunkten", erläutere Budelmann.Für 2020 rechne Budelmann zudem wieder mit einem weltweiten Gewinnzuwachs, auch wenn er die zu Jahresanfang üblichen Analystenschätzungen von zehn Prozent für zu hoch halte. Das prognostizierte globale Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent bewerte er als realistisch, erwarte aber im Gegensatz zum Konsens eine Stagnation bei den Margen. "Zusammen mit Aktienrückkäufen und einer Dividendenrendite im gewohnten Mass ergibt sich eine gute fundamentale Grundlage für Aktien in diesem Jahr", urteile Budelmann.