Mit Blick auf die Sektoren seien vor allem Konsumtitel aufgrund steigender Einkommen der privaten Haushalte gefragt gewesen. Stützend würden die von US-Präsident Donald Trump Ende vergangenen Jahres angestoßenen Steuererleichterungen sowie höhere Lohnabschlüsse aufgrund des positiven wirtschaftlichen Umfelds wirken. Ebenso würden die US-Konsumenten positiv in die Zukunft blicken. Die Daten zum US-Konsumentenvertrauen hätten sich im Juni weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bewegt.



Insbesondere die Aktien des US-Medienunternehmens 21st Century Fox hätten im vergangenen Monat zulegen können. Das amerikanische Justizministerium habe zum Monatsende die von Walt Disney seit 2017 angestrebte Übernahme genehmigt, sofern Disney das regionale Sportnetzwerk von Fox anschließend verkaufe. Damit habe Walt Disney im Bieterstreit mit dem US-Kabelnetzbetreiber Comcast zunächst die Nase vorne. Aktien von Walt Disney hätten in der Folge ebenso zulegen können.



Abgabedruck hätten im Juni Industrie- und Finanztitel verspürt. Sie hätten unter der gestiegenen politischen Unsicherheit im Zuge der Handelsstreitigkeiten gelitten. Zu den großen Verlierern im Industriesektor hätten die Aktien von John Deere und Caterpillar gehört, die 6,5 Prozent beziehungsweise 10,7 Prozent abgegeben hätten. Im Finanzbereich seien die Papiere von Morgan Stanley um mehr als fünf Prozent gefallen.



Die im Vergleich zu Europa überdurchschnittliche Wachstumsdynamik im US-Markt gebe den US-Konzernen weiterhin Rückenwind und biete grundsätzlich ein freundliches Umfeld für die Aktienmärkte. Die politische Unsicherheit und der von den USA ausgehende Handelskonflikt könnten aber immer wieder für erhebliche Schwankungen sorgen. (Ausgabe Juni 2018) (16.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in den USA starteten zunächst freundlich in den Juni, wurden dann aber ab Monatsmitte durch die verschärfte US-Rhetorik zu handelspolitischen Themen ausgebremst, so die Experten von Union Investment.Per saldo habe der Dow Jones Industrial Average den Monat mit einem Minus von 0,6 Prozent beendet, der marktbreite S&P 500-Index habe hingegen auf Monatssicht um 0,5 Prozent zugelegt. Nasdaq Composite-Index um 0,9 Prozent zugelegt.