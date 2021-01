Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison in den USA verläuft bisher alles andere als normal, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Obwohl bei 73 Prozent der bisherigen Unternehmensberichte sowohl die Gewinne als auch die Umsätze die Analysten-Erwartungen übertroffen hätten, sei dies am Markt nicht honoriert worden. Stattdessen hätten sich die Aktien am Tag nach ihrem Bericht durchschnittlich 1,6 Prozentpunkte schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt. Schlimmer noch: Selbst Unternehmen, die ihre eigenen Gewinnausblicke angehoben hätten, seien vom Markt abgestraft worden. Offenbar hätten sich Anleger noch mehr Optimismus erhofft. Dies verhärte den Eindruck, dass der Markt den Fundamentaldaten zu weit vorausgeeilt und die Kurse etwas heiß gelaufen sein könnten - kein günstiges Omen für die weitere Berichtssaison.



Diese Woche würden nach Marktkapitalisierung ein Drittel des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ihre Zahlen vorlegen, darunter Schwergewichte wie Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T), Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) und MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602). (26.01.2021/ac/a/m)



