Die Interpretation dieser Ergebnisse erweise sich indes als schwierig, vor allem aufgrund der Steuerreform, die aus buchhalterischer Sicht zu Verzerrungen führe. Überraschenderweise habe die Reform die Abschlüsse der Mehrheit der Unternehmen zunächst negativ beeinträchtigt. Die angekündigten Steuersenkungen seien zum Teil von der Abschaffung bestimmter Steuerfreibeträge aufgewogen worden, woraufhin viele Unternehmen Rückstellungen hätten bilden müssen. Zudem würden zahlreiche Unternehmen in ihrer Buchführung bereits die Steuer auf im Ausland gehaltene Gewinne berücksichtigen, die sie Anfang des Jahres zurückführen würden.



Abgesehen von diesen technischen Aspekten habe die Steuerreform dafür gesorgt, dass die Analysten ihre Prognosen für das Jahr 2018 massiv nach oben korrigiert hätten. Das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtskorrekturen sei damit auf einen historischen Höchststand gestiegen. Die Steuerreform führe vor allem zu einer Grundsatzfrage: Was würden die Unternehmen mit dem Geldsegen aus den Steuerersparnissen und zurückgeführten Gewinnen machen? Mit Lohnerhöhungen, der Umverteilung an die Aktionäre, der Verbesserung der Bilanz (Schuldentilgung) und Investitionen würden sich ihnen vier Möglichkeiten bieten. Während die Lohnerhöhungen bereits größtenteils erfolgt seien, herrsche im Hinblick auf die anderen Punkte Ungewissheit.



Kapitalrückflüsse an die Aktionäre, vor allem über den Rückkauf von Aktien, seien lange Zeit der bevorzugte Weg gewesen. Auch wenn weiterhin mit Umverteilungen zu rechnen sei, sei es nicht erwiesen, dass diese sonderlich umfangreich sein würden. Einige Unternehmen, wie etwa Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM), J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) oder auch Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), das einen zweiten Campus errichten möchte, hätten verstärkte Investitionen in den USA angekündigt. Apple habe sich darüber hinaus wenig geneigt gezeigt, eine außergewöhnliche Dividende zu zahlen und scheine eher dazu zu tendieren, einen erheblichen Teil seiner Schuldverschreibungen (100 Mrd. USD) zurückzukaufen. Dieses Vorgehen könnte auch für andere Unternehmen die bevorzugte Lösung darstellen.



Die Mitteilungen der Unternehmen würden sich diesbezüglich nach wie vor als sehr vage erweisen. Wenngleich die Reden der Führungskräfte nur so vor Zuversicht strotzen würden, seien konkrete Ankündigungen selten. Die Ursache für diese Vorsicht liege zweifelsohne in den Überhitzungsrisiken getrieben vom Einsetzen eines Konjunkturprogramms auf dem Höhepunkt des gesamtwirtschaftlichen Zyklus. Nachdem die Ankündigungseffekte nachgelassen hätten, würden die Geschäftsführer amerikanischer Unternehmen eine abwartende Haltung anscheinend für dringend geboten halten. (20.02.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison in den USA nähert sich ihrem Ende, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Enguerrand Artarz, Cross Asset Manager La Financière de L'Echiquier.Nachdem fast 400 Unternehmen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ihre Zahlen veröffentlicht hätten, sei es nun an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie gewohnt und trotz der späten Phase, in der sich der Konjunkturzyklus jenseits des Atlantiks befinde, hätten die amerikanischen Unternehmen die Konsenserwartungen übertroffen: 78% von ihnen hätten über den Prognosen liegende Umsätze ausgewiesen und mehr als 80% hätten mit ihrem Ergebnis positiv überrascht.