- Seit Jahresbeginn würden sich die Aktienmärkte schwer tun, eine Richtung zu finden, da sich politische Risiken und ein robustes Gewinnwachstum ausgleichen würden und das Anlageumfeld komplizierter machen würden.



- Das zweite Quartal 2018 sei in den USA in Hinblick auf die Unternehmensgewinne wieder ein guter Berichtszeitraum gewesen. Finanz-, Technologie- und Energieunternehmen hätten ungebrochen beeindruckende Zahlen vermeldet.



- Robuste Gewinne im Verbund mit der Rückführung ausländischer Gewinne hätten für eine hohe Liquidität bei den Unternehmen gesorgt. Wie sie ihre Barbestände jedoch einsetzen würden, stehe noch nicht fest.



- Die Renditekurve verflache sich, weise aber noch keinen inversen Verlauf auf. Obschon das Gewinnwachstum im nächsten Jahr nachlassen werde, bestehe weiterhin Spielraum für gewisse Kursgewinne an den Aktienmärkten, bevor der Zyklus ein Ende finde.



- Bestimmte Sektoren und Anlagestile dürften von der Steuerreform stärker profitieren als andere. Dies lege nahe, dass im derzeitigen Umfeld ein aktiver Anlageansatz angebracht sei. (07.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt befindet sich in einem Tauziehen zwischen Politik und fundamentalen Faktoren, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Einerseits würden eskalierende Handelsspannungen und potenziell weitere Strafzölle zur Vorsicht mahnen. Andererseits würden ein robustes Wirtschafts- und Gewinnwachstum weitere Kursanstiege bei Risikoanlagen unterstützen. Nach Ansicht der Experten von J.P. Morgan Asset Management scheinen bislang die fundamentalen Faktoren die Oberhand zu haben, wie der seit Jahresbeginn positive Ertrag des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zeige. Die jüngste Abschwächung der Vertrauensindikatoren, wenn auch gegenüber erhöhten Niveaus, sollte allerdings im Auge behalten werden.Die wesentlichen Aspekte in der Übersicht: