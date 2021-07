Wegen der wirtschaftlichen Erholung und guter Konjunkturaussichten habe die Citigroup die Risikovorsorge wieder heruntergefahren und im jüngsten Quartal Rückstellungen von 2,4 Milliarden Dollar aufgelöst. Das habe für einen positiven Bilanzeffekt und deutlich mehr Gewinn gesorgt.



Das Tagesgeschäft sei indes nicht besonders rund gelaufen. Insgesamt seien die konzernweiten Erträge um zwölf Prozent auf 17,5 Milliarden Dollar zurückgegangen. Das Kreditkartengeschäft habe weiter geschwächelt. Zudem hätten niedrige Zinseinkünfte, ein Einbruch im Handelsgeschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und steigende Ausgaben das Geldhaus belastet.



Wells Fargo habe neben der geringeren Risikovorsorge auch vom florierenden Investmentbanking profitiert. In den drei Monaten bis Ende Juni habe der Finanzkonzern 6,0 Milliarden Dollar (5,1 Milliarden Euro) verdient - und damit rund 67 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Markterwartungen seien übertroffen worden.



Im Gegensatz zu den Rivalen Bank of America und Citi habe Wells Fargo auch operativ zulegen und die konzernweiten Erträge um rund elf Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar steigern können. Das habe an niedrigeren Kosten sowie am starken Investmentbanking gelegen, wo die Einnahmen nicht zuletzt wegen der vielen Börsengänge am US-Kapitalmarkt geboomt hätten.



Auch wenn die Milliardengewinne zu großen Teilen Sondereffekten zu verdanken seien, könnten die Papiere von Citi und Wells Fargo am Mittwoch teils deutlich zulegen. Bei Bank of America überwiege indes die Enttäuschung über den Rückgang der Erträge. Die Aktie verliere mehr als drei Prozent.



Dank sprudelnder Gewinne durch den Abbau von Risikopuffern könnten sich die Aktionäre vieler US-Banken in den kommenden Monaten aber auf tendenziell steigende Dividenden freuen. Wer im Sektor investiert ist, kann daher dabei bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



(Mit Material von dpa-AFX) (14.07.2021/ac/a/m)







