Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Datenseitig richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer heute in die USA, denn es steht die zweite Schätzung des BIP-Wachstums im zweiten Quartal an, so die Analysten der Helaba.Die Indikationen für das BIP-Wachstum des laufenden Vierteljahres seien derweil uneinheitlich. Gleich drei regionale FED-Banken würden Werte bieten, die zwischen annualisiert +2,0% und +4,6% lägen. Die in den nächsten Wochen eingehenden Konjunkturdaten würden das Bild hoffentlich klären. Angesichts der Tatsache, dass die Stimmungsindikatoren weiterhin auf sehr hohen Niveaus lägen und die Lagerveränderung im abgelaufenen Quartal einen belastenden Einfluss gehabt habe, würden die Analysten weiterhin solide Zuwächse sehen und mit einem Plus von annualisiert 3,5% rechnen.Nicht unbeachtet sollte die Zahl der schwebenden Hausverkäufe bleiben, liefere sie doch einen in der Regel guten Hinweis auf die kommenden Eigenheim- und Neubauverkäufe. Gerade der Immobilienmarkt sei vor dem Hintergrund tendenziell gestiegener Kapitalmarktzinsen ins Stocken geraten. Einen marktbewegenden Charakter hätten die Daten allerdings nicht. In der Eurozone würden ebenfalls Wachstumszahlen veröffentlicht, jedoch sei auch hier nicht mit Impulsen zu rechnen, ebenso wenig wie vom deutschen Konsumklima (GfK). (29.08.2018/ac/a/m)