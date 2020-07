Boston (www.aktiencheck.de) - Die vorgezogene Schätzung des US-BIP für das zweite Quartal wird die bisher umfassendste Messung der Tiefe der Rezession liefern, so Michael Metcalfe, Globaler Leiter Makrostrategie bei State Street Global Markets.



Die monatlichen Daten hätten im Laufe des Quartals stark geschwankt, was zunächst zu einer negativeren Verteilung der Prognosen geführt habe, bevor sie wieder korrigiert worden seien. Der Median oder das, was früher als Konsensschätzung bezeichnet worden sei, liege bei etwa 30 Prozent, aber die Tatsache, dass die Bandbreite der Prognosen bei vollen 40 Prozent liege, sage alles, was über die Unsicherheit der Veröffentlichung gesagt werden müsse. (30.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.