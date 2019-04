Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem Rückgang der US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Do., 25.04., 14:30 Uhr) im Februar um 1,6% gehen wir davon aus, dass sich im März eine moderate Gegenbewegung ergeben hat, so die Analysten von Postbank Research.



So spreche die immer noch gute Stimmung der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes für eine positive Grundtendenz bei den Auftragseingängen ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor. Nachdem diese in den Vormonaten mehr oder weniger stagniert hätten, würden die Analysten von Postbank Research nun einen Zuwachs um 0,3% im Vormonatsvergleich erwarten. Des Weiteren dürfte ein positiver Impuls von den Flugzeugbestellungen ausgegangen sein. Insgesamt würden die Analysten daher mit einem Anstieg der Auftragseingänge im März um 0,5% rechnen. (23.04.2019/ac/a/m)



