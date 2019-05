Bonn (www.aktiencheck.de) - Für die US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Fr., 24.05., 14:30 Uhr) dürfte sich im April nach einem deutlichen Anstieg im Vormonat wieder eine Gegenbewegung ergeben haben, so die Analysten von Postbank Research.



In der Abgrenzung ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor würden sie mit einem marginalen Plus von 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. Für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung spreche der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe. Dieser habe sich zwar zuletzt deutlich verschlechtert, deute aber auf nach wie vor solidem Niveau auf eine gesunde Auftragslage in der US-Industrie hin. Allerdings sei angesichts gesunkener Flugzeugbestellungen mit einem negativen Impuls seitens des Transportsektors zu rechnen. Insgesamt würden die Analysten von Postbank Research daher für April einen Rückgang der US-Auftragseingänge um 2,0% im Vormonatsvergleich erwarten. (20.05.2019/ac/a/m)



