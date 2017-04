Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Rückgang der US-Arbeitslosenquote auf ein neues zyklisches Tief von 4,5% im März (Februar: 4,7%) unterstreicht die weiter gute Verfassung des Arbeitsmarktes, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der schwächer als erwartet ausgefallene Stellenaufbau von 98.000 dürfte zumindest zu Teilen auf Wetterschwankungen zurückzuführen sein. Entsprechend zeichne sich hier für den kommenden Monat eine Erholung ab. Das Wachstum der Stundenlöhne habe mit 2,7% im Rahmen der Erwartungen gelegen. In diesem Umfeld habe der US-Dollar weiter zugelegt. Dabei habe die US-Valuta durch Kommentare seitens des FED-Gouverneurs William C. Dudley zusätzlichen Rückenwind erhalten, wonach der Start des Abschmelzens der Bilanzsumme der US-Notenbank keinen größeren Verzögerungseffekt auf deren Leitzinserhöhungen hätte. Der Euro sei zum US-Dollar unter 1,06 USD zurückgefallen und dürfte kurzfristig weiter unter Druck bleiben. (10.04.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.