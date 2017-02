Linz (www.aktiencheck.de) - Bereits der ADP-Report letzten Mittwoch ließ einen positiven Trend am US-Arbeitsmarkt erkennen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Am Freitag sei dieser mit über 200.000 neugeschaffenen Stellen bestätigt worden. Lediglich die Arbeitslosenquote sei minimal von 4,70 auf 4,80 Prozent gestiegen. Der EUR/USD-Kurs habe eine kurzfristige Bewegung gezeigt, sich dann aber wenige Minuten später wieder in der Tagesrange rund um 1,0750 eingependelt. Die Trading Range bei EUR/USD für heute liege zwischen 1,0680 und 1,0830. (06.02.2017/ac/a/m)





