Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den beiden Hurrikans Harvey und Irma dürfte der anstehende Arbeitsmarktbericht für November (Freitag, 14:30 Uhr) der erste sein, der nicht mehr maßgeblich von den Auswirkungen der Wirbelstürme betroffen sein sollte, so die Analysten der Nord LB.



Habe der Beschäftigungszuwachs im September noch bei geringen 18.000 und im Oktober bei fulminanten 261.000 Jobs gelegen, dürfte er im laufenden Monat bei etwa 185.000 gelegen haben. Damit kehre die Zeitreihe wieder auf ein "Normalniveau" zurück, welches zwar tendenziell abnehmend, aber dennoch weiterhin hoch genug sei, um die Arbeitslosenquote mittelfristig zu drücken. Nachdem diese aber in den beiden Vormonaten sukzessive recht deutlich zurückgegangen war, rechnen die Analysten der Nord LB im November zunächst einmal mit einem unveränderten Wert von 4,1%. Der Abwärtstrend der Arbeitslosenquote dürfte aber angesichts des deutlichen Beschäftigungsaufbaus und der guten Unternehmensstimmung anhalten. Der Fokus werde auch auf die Entwicklung der Stundenlöhne gerichtet sein: Nach der Stagnation zuletzt sei von einer Gegenbewegung nach oben und einem Plus von deutlichen 0,3% M/M auszugehen.



Insbesondere die Löhne würden bei der Ausrichtung der US-Geldpolitik eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Insgesamt würden diese Zahlen einen intakten Jobmotor anzeigen und die Erwartungen einer erneuten Zinsanhebung der Federal Reserve am 13. Dezember bestätigen. (01.12.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.