Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei der Anhörung vor dem Kongress hatte FED-Präsident Jerome Powell davon gesprochen, dass "weitere sukzessive Anhebungen der Fed Funds Target Rate nötig sein werden", so die Analysten der NORD LB.



In der Folge hätten die Renditen der US-Treasuries angezogen und der US-Dollar habe aufgewertet. Für die kommende FOMC-Sitzung am 21. März sei ein Zinsschritt höchstwahrscheinlich, von noch mindestens zwei weiteren in diesem Jahr sollte zudem ausgegangen werden. Eine wichtige Voraussetzung für diesen zu erwartenden Zinspfad sei natürlich, dass sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt auch in den kommenden Monaten weiter aufhelle. Für den anstehenden Arbeitsmarktbericht im Monat Februar könne nach Erachten der Analysten der NORD LB jedenfalls mit einer Fortsetzung der Belebung gerechnet werden. Die neugeschaffenen Stellen dürften bei soliden 190.000 liegen, die Arbeitslosenquote dürfte zudem ganz leicht auf 4,0% zurückgehen. Darauf würden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Ergebnisse einiger Stimmungsumfragen hindeuten. Höchst relevant seien auch die Stundenlöhne, die die Analysten der NORD LB nochmals bei 0,3% M/M sehen würden. Eine Jahresrate bei knapp 3% bestätige die Prognose, dass auch die Inflation langsam aber sicher nordwärts tendiere. Gründe genug für die Notenbanker zu handeln! (02.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.