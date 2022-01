Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Wir betrachten die monatlichen US-Arbeitsmarktberichte als wichtige Daten, aber da es sich nicht um völlig unerwartete Zahlen handelt, sind sie nicht sehr aufschlussreich für die weitere Entwicklung der Märkte, so Aaron Anderson, Senior Vice President of Research bei Grüner Fisher Investments.Grüner Fisher Investments möchte auch davor warnen, zu viel in die Auswirkungen der Beschäftigungsdaten auf die geldpolitischen Entscheidungen der FED hineinzuinterpretieren. Niemand könne vorhersagen, wie die FED-Beamten die Daten auslegen würden oder wie sie diese, wenn überhaupt, in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen würden. Bei geldpolitischen Entscheidungen der FED werde eine Fülle von Wirtschaftsdaten berücksichtigt und rückwärtsgerichtete Beschäftigungsstatistiken hätten in der Vergangenheit nur wenig Aussagekraft für die künftige FED-Politik gehabt.Sich darauf zu fixieren, was der Arbeitsmarktbericht aus dem Dezember für die Märkte bedeute, sei ein Irrweg. Diese Berichte seien für die Vorhersage nicht sehr nützlich - es handele sich um nachlaufende, nicht um vorlaufende Daten. (10.01.2022/ac/a/m)