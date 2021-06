Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten liefern am aktuellen Rand kein ganz klares Bild, so die Analysten der Nord LB.



Die Zahlen zum Stellenaufbau im Mai würden auf den ersten Blick sogar als eher negative Überraschung angesehen werden mögen. So seien "nur" 559.000 zusätzliche Stellen entstanden. Allerdings behindere derzeit ein akuter Personalmangel die Erholung am US-Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sei im Berichtsmonat Mai auf 5,8% gefallen. Zudem hätten die Stundenlöhne um immerhin 0,5% M/M zugelegt, was unter anderem auch eine Konsequenz des momentanen Personalmangels sein dürfte. In der Summe sollte man die Daten also nicht zu negativ beurteilen. (04.06.2021/ac/a/m)





