London (www.aktiencheck.de) - Das treibt einem die Tränen in die Augen, und wir stehen immer noch erst am Anfang der Entlassungen in den USA, die durch den Lockdown im ganzen Land ausgelöst werden, so James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments.



Wenn man sich all die Arbeitsplätze ansehe, die direkt durch die Politik des "social distancing" gefährdet seien, und diejenigen, die indirekt betroffen sein könnten, dann würden die Zahlen ziemlich beängstigend werden. Die Arbeitslosigkeit könnte in den kommenden Monaten durchaus auf über 10% steigen, was sicherlich ein Nachkriegsrekord wäre.



Morgen folge der nächste Meilenstein für den Arbeitsmarkt, wenn man die Lohn- und Gehaltszahlungen außerhalb der Landwirtschaft erhalte. Diese Zahlen würden den Zeitraum, in dem viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren hätten, nicht vollständig abdecken, sodass es nur ein Vorgeschmack auf das sein werde, was noch kommen werde. Diese Daten würden in Washington den Fokus auf das nächste Konjunkturpaket weiter schärfen. (02.04.2020/ac/a/m)



