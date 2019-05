Im Einzelhandel hingegen seien Jobs verloren gegangen, genau wie im Bergbau. Kaum Veränderungen habe es im industriellen Bereich gegeben. Die Zahlen würden zeigen, dass Trumps Plan aufgegangen sei und er sein Ziel, Millionen neue Jobs zu schaffen, erreicht habe. Doch darüber, welchen Preis dieser Jobboom habe, wolle die US-Regierung lieber nicht sprechen.



"Sein Versprechen, Millionen von Amerikanern in Lohn und Brot zu bringen, hat Trump gehalten. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass er mit seiner Politik für ein tiefes Loch in der Staatskasse gesorgt hat", erkläre Sascha Sadowski. "Schätzungen zufolge kommen so bis 2029 Jahr für Jahr rund eine Billion Dollar an Schulden zusammen. Das sind etwa 4,4 Prozent des amerikanischen Bruttosozialprodukts. Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Schuldenquote in den vergangenen 50 Jahren bei nur 2,9 Prozent lag, ist diese Steigerung beachtlich."



Irgendwann, so der Experte müsse man diese Schulden auch zurückzahlen. Das wisse wohl auch Donald Trump, denn nicht umsonst dränge er die amerikanische Zentralbank zu einer Senkung des Leitzinses um mindestens ein Prozent. "Trump hat sich mit dem Erfolg seiner Strategie selbst ein Bein gestellt, denn eigentlich bräuchte er die niedrigen Zinsen, um sein Jobwunder zu finanzieren. Allerdings sprechen die starken Arbeitsmarktzahlen gegen einen solchen Schritt der Fed-Verantwortlichen", fasse Sadowski die Situation zusammen. Auch die Inflation liege noch unter den von der Fed anvisierten zwei Prozent, doch das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. "Es stehen dem Markt immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Das dürfte dazu führen, dass die Löhne und schlussendlich die Preise auf Dauer steigen", erkläre er.



Doch auch das dürfte die FED nicht dazu bewegen, den Leitzins zu senken, im Gegenteil: Sollte es zu den ursprünglich prognostizierten weiteren Anhebungen kommen, werde es für die US-Regierung noch schwieriger, die nun gemachten Schulden zurückzuzahlen. Die Rechnung für Trumps Erfolge werde also später kommen, auch wenn der Präsident darüber lieber den Mantel des Schweigens ausbreiten würde. (06.05.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - "Jobs, Jobs, Jobs", mit diesen drei einfachen Wörtern legte Donald Trump per Twitter das Ziel seiner Legislaturperiode fest, so Sascha Sadowski, Finanzmarktexperte vom Online-Broker LYNX.In der Folge sollten seine Steuersenkungen "Millions and Millions of new Jobs" schaffen. Und tatsächlich würden die aktuellsten Arbeitsmarktzahlen aus den USA zeigen, dass die Arbeitslosenquote so gering sei wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Lediglich 3,6 Prozent der US-Amerikaner seien derzeit ohne Job, allein im April 2019 seien 263.000 neue Arbeitsplätze hinzugekommen. Seitdem Trump ins Weiße Haus eingezogen sei, seien sogar rund 4,6 Millionen Jobs entstanden. Insbesondere das Gesundheitswesen, der Dienstleistungssektor und das Baugewerbe hätten stark zulegen können.