Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Hurrikan-Verwüstungen hatten im September auch im US-Arbeitsmarktbericht (Fr., 03.11., 13:30 Uhr) ihre Spuren hinterlassen, so die Analysten von Postbank Research.



So seien erstmals seit exakt sieben Jahren Stellen abgebaut worden, was wiederum für ein deutliches Erholungspotenzial im Oktober spreche. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Stellenplus mit 275 Tsd. klar über seinem Durchschnitt im bisherigen Jahresverlauf liege. Überhaupt nicht im Einklang mit der Stellenstatistik habe im September zudem das Ergebnis der Haushaltsbefragung gestanden. Diese habe einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosenquote von 4,4% auf 4,2% ausgewiesen. Wie auch beim unerwartet starken Anstieg der Vorjahresrate der durchschnittlichen Stundenlöhne von 2,7% auf 2,9% spreche hier nach Erachten der Analysten einiges für Hurrikan-bedingte Verzerrungen in den Daten. Die Arbeitslosenquote sollte im Oktober wieder auf 4,3% gestiegen sein. Auch für die Lohndynamik sei eine Normalisierung zu erwarten. (31.10.2017/ac/a/m)







