Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai war ebenfalls ein ungewöhnlicher, allerdings in positiver Hinsicht, so die Analysten der DekaBank.Für den Bereich Freizeit und Gastronomie sei der mit Abstand höchste Stellenaufbau gemeldet worden. Gemessen an der prozentualen Veränderung folge dann die Bauwirtschaft. Einen weiteren Stellenabbau habe es vor allem im Bereich der Staatsunternehmen gegeben.Der starke Arbeitsmarktbericht sei ein Indiz dafür, dass die wirtschaftliche Erholung in der Frühphase des Aufschwungs höher ausfallen könnte als derzeit von den Analysten der DekaBank erwartet. (05.06.2020/ac/a/m)