Noch stärker habe es den Grundstoffsektor getroffen, der im Aggregat 4,0% verloren habe. Konsumgüter-Aktien (-4,4%) hätten dagegen unter der laut gewordenen Forderung der chinesischen Regierung nach mehr Umverteilung des Reichtums gelitten, was besonders Luxusgüter-Aktien wie LVMH (-6,4%), Dior (ISIN FR0000130403 / WKN 883123) (-5,3%) oder Richemont (ISIN CH0210483332 / WKN A1W5CV) (-4,8%) getroffen habe.



In den USA dagegen hätten sich die Aktienmärkte nach stärkeren anfänglichen Verlusten im weiteren Handelsverlauf dank nachlassender Tapering-Sorgen allmählich erholen können. Letzten Endes habe beim Dow Jones nur ein kleines Minus zu Buche gestanden, während S&P 500 sowie NASDAQ leicht im Plus geschlossen hätten. Sektorseitig hätten die Konjunktursorgen aber vor allem die Zykliker unter Druck gebracht. Den mit Abstand größten Abschlag habe - bezogen auf den S&P 500 - der Energiesektor (-2,6%) gefolgt von Finanz (-0,9%) und Grundstoffe (-0,8%) verzeichnet.



Auf der Gewinnerseite hätten dagegen Immobilientitel (+0,9%) an der Spitze gefolgt von Technologietiteln (+0,7%) gestanden. Die Wirtschaftsdaten hätten ein gemischtes Bild gezeigt: Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 348.000 letzte Woche etwas unter dem Konsens von 365.000 zu liegen gekommen und im Vergleich zur Vorwoche um 29.000 gefallen seien, habe der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia von 21,9 im Juli auf 19,4 Punkte im August leicht nachgegeben. Die Volkswirte hätten hier im Schnitt einen Wert von 22,0 Punkte prognostiziert. Der Index erfasse die Industrie in der nordöstlichen Region Philadelphia und gelte als einer der wichtigsten regionalen Vorlaufindikatoren für die US-Produktion.



In Asien würden sich die Börsen heute Morgen erneut im roten Bereich zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa aktuell einen schwächeren Handelsstart erwarten lassen. Heute stünden weder auf der Makro- noch auf der Unternehmensseite wesentliche Datenpunkte an.



Mit den Ölpreisen sei es infolge der COVID-19-bedingten Konjunktursorgen gestern deutlich nach unten gegangen. Sowohl US-Öl (WTI) als auch die Nordseesorte Brent hätten sich zuletzt um rund 3% ermäßigt und seien damit auf den tiefsten Stand in drei Monaten gefallen. Dem Goldpreis habe die intensivierte Tapering-Debatte dagegen nicht mehr viel anhaben können, zumal die Investoren die absehbare Reduktion der Stimulusmaßnahmen mittlerweile ins Kalkül ziehen würden und es bis zur ersten Zinsanhebung noch ein weiter Weg sei. Bitcoin notiere heute ein schwaches Prozent im Plus bei knapp unter USD 47.000. (20.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Sorge, wonach die US-Notenbank FED eine geldpolitische Straffung schon bald einleiten könnte, veranlasste die Anleger in Europa gestern - angesichts von Indexständen nahe an ihren Mehrjahres- oder Allzeithochs - zu Gewinnmitnahmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Demnach könnte bereits beim Treffen der Notenbank-Chefs in Jackson Hole nächste Woche oder bei der Notenbanksitzung Ende September eine Ankündigung der FED zur Reduktion der Anleihekäufe erfolgen.Belastet habe zudem auch die grassierende Delta-Variante des COVID-19-Virus vor allem in Asien, welche neben der Schließung von Frachthäfen anhaltende Lieferengpässe zu Folge habe. Letztere hätten beispielsweise Toyota veranlasst, mangels ausreichend verfügbarer Chips die Fahrzeugproduktion in seinen Werken ab September um gewaltige 40% zu drosseln. Die Meldung habe den gesamten Autosektor in Europa mitgerissen, der auf Sektorebene 2,8% abgegeben habe.