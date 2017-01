Es herrsche nach wie vor große Unklarheit, welche Gestalt die Reform des Gesundheitswesens ("Obamacare") sowie der Umbau der anvisierten Unternehmenssteuer annehmen sollten. Die Republikaner würden das Weiße Haus und den Kongress beherrschen. Sie würden im Prinzip über die besten Voraussetzungen verfügen, um einige Reformen im Laufe des Jahres 2017 durchzusetzen. Die Analysten würden von positiven Veränderungen ausgehen und sähen bis Ende 2017 das bestehende Reformmomentum als wichtigen Kurstreiber für US-Aktien. Nichtsdestotrotz würden sie keine geradlinige Einbahnstraße antizipieren. Politische Hindernisse dürften nicht fehlen. Ihre Überwindung werde Zeit brauchen. Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG rechnen mit kurzzeitigen Enttäuschungen und Verzögerungen, die für Kursrückschläge sorgen dürften.



Der US-Aktienmarkt lege meistens zwischen Wahltag im November und ein bis zwei Wochen nach Amtsantrittstag zu. Die Wahl eines neuen Präsidenten nähre Hoffnungen für Reformen und sorge meistens für Kursfantasien an der Börse. Kurz nach Amtsantritt beginne die Fantasie der Realität zu weichen. Anleger würden eine "Abwarten und Tee trinken"-Haltung einnehmen, die Aktienkurse würden seitwärts tendieren und könnten korrigieren. Die fundamentalen Rahmenbedingungen für Aktienmärkte dürften im ersten Halbjahr 2017 positiv bleiben. Aktien seien in den meisten Fällen immer noch günstig bewertet verglichen mit Staatsanleihen. Mit etwas Verkaufs- und Kaufdisziplin würden sich Renditepotenzial und Verlustrisiko durch das Jahr optimieren lassen.



Eine Mehrheit unserer kurzfristigen Stimmungsindikatoren für Aktienmärkte notiert auf hohem Niveau, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG. Eine Pause oder Korrekturphase ab der ersten Februarhälfte würden die Analysten in dem Zusammenhang als wahrscheinlich betrachten. Ihre mittelfristigen Stimmungsindikatoren, die die Großwetterlage am US-Aktienmarkt erfassen würden, würden hingegen auf eine robuste Markttendenz für das erste Halbjahr hinweisen. Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG legen deshalb nahe, momentan Aktienrisiko abzubauen und wenn kurzfristige Stimmungsindikatoren wieder Tiefstände erreichen, das Aktienportfolio erneut aufzustocken. (24.01.2017/ac/a/m)







Basel (www.aktiencheck.de) - Der Faktor "Hoffnung" trieb seit dem 9. November 2016 US-Aktienkurse in die Höhe, so Cédric Spahr, Aktienmarktstratege der Bank J. Safra Sarasin AG.Ein mehrmonatiger Realitätstest solle nun Trumps zahlreichen Wahlversprechen folgen. Präsident Trump und seine Regierung könnten eine Reihe erfahrener Geschäftsleute vorweisen. Diese müssten nun beweisen, dass sie politische Mehrheit schmieden und Gesetzesvorlagen durch den amerikanischen Kongress durchbringen könnten. Trump und seine Mannschaft seien mehrheitlich Außenseiter aus dem Privatsektor und müssten lernen, mit den politischen Insidern in Washington DC umzugehen. Selbst wenn Trumps Biographie unter dem Titel "The Art Of The Deal" erschien, muss der Immobilienmagnat zeigen, ob sein politisches Verhandlungsgeschick seinem Kommunikationstalent gleichkommt, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG.