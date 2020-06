Wien (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Aktienmärkte konnten den Schwung von letzter Woche mitnehmen und legten am gestrigen Handelstag erneut zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In weiten Teilen Asiens herrsche heute Morgen ebenfalls eine positive Stimmung vor. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsstart nahe den gestrigen Schlusskursen hindeuten.Nachdem Saudi-Arabien gestern verkündet habe, die zusätzlich zu den OPEC+-Vereinbarungen freiwilligen Kürzungen dreier Golfstaaten in Höhe von 1,18 Millionen Barrel pro Tag nicht fortzusetzen, habe der Ölpreis merklich nachgegeben. Heute Morgen überwiege aber wieder der Optimismus auf eine Besserung der Nachfragesituation, was zu einem leichten Preisanstieg geführt habe. Der Goldpreis notiere unverändert nahe der 1.700-USD-Marke. (09.06.2020/ac/a/m)