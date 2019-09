In Großbritanien sei gestern ein neues Kapitel im Brexit-Krimi aufgeschlagen worden nachdem der oberste Gerichtshof die von Boris Johnson initiierte Zwangspause des Parlaments für unrechtmäßig erklärt habe.



Am Ölmarkt seien die Preise gestern deutlich gefallen nachdem Saudi-Aramco laut Medienberichten 75% der Ölförderkapazität ihrer beschädigten Anlagen wiederhergestellt habe. Der Goldpreis sei hingegen im Zuge der erhöhten Unsicherheit gestiegen.



Vorbörsliche Indikatoren würden ein eher negatives Bild malen, weswegen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG von einem leicht negativen Handelsstart auf den europäischen Aktienmärkten ausgehen würden.

(25.09.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA haben die wichtigsten US-Aktienindices den gestrigen Handelstag deutlich im Minus beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Konsumentenvertrauen sei im September merklich gesunken und habe weiters deutlich unter den Erwartungen gelegen, was wohl mit dem anhaltenden Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China zu begründen sei. Diesbezüglich habe Trump wieder weniger kompromissbereite Töne angeschlagen und bei seiner UN-Rede betont, dass er keinen schlechten Deal akzeptieren werde. Die neuerlichen Vorstöße der Demokraten um US-Präsident Donald Trump des Amtes zu entheben würden zusätzlich zur allgemeinen Unsicherheit beitragen. Auch die asiatischen Aktienmärkte würden von der gestiegenen Risikoaversion nicht verschont bleiben und heute Morgen ebenfalls im Minus notieren.