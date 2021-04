Gesucht gewesen seien am Mittwoch Aktien von Kreuzfahrtanbietern. Die US-Behörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) habe für den Sommer eine Wiederaufnahme von Kreuzfahrten in Aussicht gestellt, wenn auch zunächst mit Einschränkungen. Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL), Norwegian Cruise Lines (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) und Royal Caribbean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) hätten zwischen vier und sechs Prozent gewonnen.



Auch das Angebot des US-Präsidenten Joe Biden an alle Erwachsenen für eine Impfung ab Mitte April dürfte dem Tourismus Auftrieb geben, hätten Börsianer gesagt. Die Papiere der Fluggesellschaften American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Symbol: UAL) hätten 1,7 beziehungsweise 2,7 Prozent gewonnen.



Die Aktien von Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hätten um rund ein Prozent zugelegt. Der Hersteller veganer Fleischersatzprodukte habe die Eröffnung einer Produktion in China angekündigt.



(Mit Material von dpa-AFX) (07.04.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank haben sich die New Yorker Aktienindices im frühen Mittwochshandel nur wenig von der Stelle bewegt, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) komme aktuell mit plus 0,1 Prozent nur wenig voran. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) schlage sich mit einem plus von rund 0,2 Prozent etwas besser. Beide Indices würden damit aber in der Nähe ihrer Rekordstände bleiben.