Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 8,8% auf 29,57 Mio. Euro (VJ: 27,18 Mio. Euro) sei die USU Software AG gut in das laufende Geschäftsjahr 2022 gestartet. Dabei habe die Gesellschaft weiterhin vom bestehenden Digitalisierungstrend, der Gewinnung neuer Kunden sowie von Folgeaufträgen profitiert.Getrennt nach Umsatzarten werde die Fortsetzung des Trends einer zunehmenden Nachfrage nach Cloud-Lösungen ersichtlich, wodurch die SaaS-Umsätze besonders dynamisch um 34,8% auf 3,29 Mio. Euro (VJ: 2,44 Mio. Euro) zugelegt hätten. Zusammen mit den ebenfalls ausgebauten Wartungserträgen hätten sich die wiederkehrenden Erlöse auf 9,29 Mio. Euro (VJ: 8,20 Mio. Euro) erhöht, die mit 31,4% nunmehr einen relevanten Anteil an den Gesamtumsätzen des USU-Konzerns hätten.In der Regel gehe der Wandel hin zu SaaS-Lösungen zulasten der einmaligen Lizenzerlöse. Jedoch habe die USU Software AG in den ersten drei Monaten 2022 auch eine verstärkte Nachfrage nach On-Premise-Aufträgen verzeichnet, verbunden mit einem Anstieg der Lizenzerlöse um 19,3% auf 2,60 Mio. Euro (VJ: 2,18 Mio. Euro). Schließlich hätten sich auch die Beratungserlöse um 5,7% auf 17,51 Mio. Euro (VJ: 16,56 Mio. Euro) erhöht, als Folge einer erhöhten Nachfrage nach IT-Projekten.Ab dem laufenden Geschäftsjahr nutze das USU-Management das EBITDA als neue Planungs- und Steuerungsgröße und verzichte damit auf die bisherige Darstellung eines bereinigten EBIT. Gegenüber dem Vorjahr habe sich das EBITDA mit einem Anstieg in Höhe von 8,8% auf 3,47 Mio. Euro (VJ: 3,19 Mio. Euro) proportional zum Umsatz entwickelt. Demzufolge habe die EBITDA-Marge mit 11,7% exakt auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Aufgrund fehlender Erträge aus Währungsdifferenzen sowie eines aus latenten Steuern bedingten höheren Steueraufwandes weise die Gesellschaft ein unterhalb des Vorjahreswertes liegendes Periodenergebnis in Höhe von 1,65 Mio. Euro (VJ: 2,03 Mio. Euro) aus.Unverändert sollte das margenstarke SaaS-Geschäft die stärksten Wachstumsimpulse liefern. Darüber hinaus solle das internationale Geschäft, in dem zuletzt lediglich ein Umsatzanteil von 21,1% (VJ: 25,1%) erwirtschaftet worden sei, weiter ausgebaut werden. Hier habe die Gesellschaft bereits neue Kunden gewinnen können, die in den kommenden Quartalen zu einem Umsatzanstieg beitragen sollten. Das inländische Geschäft sollte auch den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Bezeichnend hierfür stehe der neue wesentliche Auftrag des BWI und der Bundeswehr, der einen Zeitraum von sieben Jahren und ein Gesamtvolumen in zweistelliger Mio. Euro-Höhe umfasse.Bei damit unveränderten Input-Faktoren hätten die Analysten im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells dennoch eine Kurszielreduktion auf 33,90 Euro (bisher: 35,20 Euro) ermittelt. Dies liege ausschließlich an einer leichten Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 0,40% (bisher: 0,25%) und damit einer Steigerung des Diskontierungssatzes WACC.