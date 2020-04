Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich derzeit ein Kurspotenzial in Höhe von 53,2% und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben daher das Rating "kaufen". (Analyse vom 07.04.2020)



DE000A0BVU28



A0BVU2



OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) nach wie vor zu kaufen.Mit einem Anstieg der Umsatzerlöse um 5,7% auf 95,63 Mio. EUR (VJ: 90,49 Mio. EUR) habe die USU Software AG in 2019 einen neuen Umsatzrekordwert erreicht und damit die zuletzt im Rahmen der Q3-Berichterstattung reduzierte Prognosebandbreite leicht übertroffen (93 bis 95 Mio. EUR). Wesentlich zum Umsatzanstieg hätten dabei insbesondere die Lizenzerlöse (+12,8% auf 15,01 Mio. EUR), die zum Teil aus Neuverträgen sowie zum Teil aus Projekten stammen würden, die Ende 2018 noch verschoben worden seien, beigetragen.Parallel dazu habe die Gesellschaft das Niveau der wiederkehrenden Erträge um 10,7% auf 28,74 Mio. EUR gesteigert (VJ: 25,97 Mio. EUR). Hier seien die Wartungserlöse sowie SaaS-Umsätze enthalten. Branchentypisch hätten dabei die SaaS-Umsätze um 39,1% auf 6,92 Mio. EUR (VJ: 4,97 Mio. EUR) stark zugelegt. Lediglich bei den Beratungserlösen habe die USU-Gruppe mit -1,0% auf 49,91 Mio. EUR (VJ: 50,42 Mio. EUR) einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet.Die dynamische Umsatzentwicklung bei den margenstarken Produkterlösen (Lizenzen; SaaS; Wartung) habe einen starken Anstieg des bereinigten EBIT um 50,9% auf 6,23 Mio. EUR (VJ: 4,13 Mio. EUR) zur Folge gehabt. Als Vorbereitung für das künftige Wachstum habe die Gesellschaft in den vergangenen Jahren den Mitarbeiterbestand stark ausgebaut. Zwischen 2015 und 2019 sei die Anzahl der USU-Beschäftigten von 498 auf 711 geklettert. Der damit korrespondierende Anstieg beim Personalaufwand habe einer noch besseren Entwicklung des bereinigten EBIT entgegengestanden, sollte jedoch in den kommenden Geschäftsjahren nicht mehr so stark ansteigen.Vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise sei ein besonderes Augenmerk auf die solide Bilanzausstattung der USU Software AG zu legen. Daraus lasse sich erkennen, ob die Gesellschaft auch längere Phasen einer konjunkturellen Schwäche gut überstehen könne. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 60,20 Mio. EUR und einer EK-Quote von 57,6% sowie liquiden Mitteln in Höhe von 10,41 Mio. EUR verfüge die USU-Gruppe über sehr solide Bilanzrelationen. Neben dem ohnehin stets positiven Cashflow, der in 2019 stark auf 9,52 Mio. EUR (VJ: 2,00 Mio. EUR) angestiegen sei, habe die USU Software AG zudem die Möglichkeit, jederzeit Bankkredite aufzunehmen.Zwar verfüge die Gesellschaft über ein hohes Level an wiederkehrenden Umsätzen, über einen hohen Auftragsbestand sowie über eine sehr gute Vermögensausstattung, die Analysten würden die aktuelle Unternehmens-Guidance als "Best Case"-Szenario einstufen. Zur Herleitung ihrer 2020er Prognosen hätten die Analysten dabei eine Szenario-Analyse erstellt, die einen jeweils 10%igen Umsatzrückgang gegenüber ihren bisherigen Schätzungen (hätten innerhalb der USU-Guidance gelegen) berücksichtige. Selbst bei 20% niedrigeren Umsätzen würde die Gesellschaft ihren Berechnungen zur Folge noch ein positives Ergebnisniveau aufweisen. Für ihre 2020er Prognosen hätten die Analysten das mittlere "Realistic Case"-Szenario herangezogen.Für die Prognosen der Geschäftsjahre 2021 und 2022 würden sich die Analysten an die Mittelfristprognose der Gesellschaft orientieren, wonach ein durchschnittliches organisches Wachstum in Höhe von 10% erwartet und bis 2024 ein Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 13 bis 15% unterstellt werde. In dieser Annahme hätten sie die möglichen Covid-19-Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr beschränkt.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 19,00 EUR (bisher: 19,70 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei eine Folge der Berücksichtigung möglicher Covid-19-Auswirkungen und damit der Reduktion der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020.