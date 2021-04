Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) mit "kaufen" ein.Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12,2% auf 107,33 Mio. EUR (VJ: 95,63 Mio. EUR) habe die USU Software AG das von der Corona-Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2020 erfolgreich bestritten. Sogar die ursprüngliche, vor der Corona-Pandemie ausformulierte Unternehmens-Guidance (102 bis 105 Mio. EUR) sei damit übertroffen worden. Grundsätzlich profitiere die Gesellschaft dabei vom aktuellen Digitalisierungstrend in den Unternehmen. Zudem sei der Großteil der USU-Kunden in Branchen tätig, die nur wenig von den Corona-bedingten Einschränkungen betroffen gewesen seien. Rund 80% der Umsatzerlöse würden mit Kunden aus wenig betroffenen Branchen wie Finanzen, öffentliche Verwaltung, Technologie, Pharma, Versorgungswirtschaft und Telekommunikation erwirtschaftet.Auf die einzelnen Umsatzarten heruntergebrochen werde insbesondere die dynamische Entwicklung der Beratungserlöse (+20,6%) sichtbar, die von einer erhöhten Nachfrage nach der Digitalisierung von Geschäftsprozessen profitiert habe. Da mittlerweile ein hoher Anteil der Neuaufträge in Form wiederkehrender SaaS-Aufträge abgeschlossen werde, hätten auch die wiederkehrenden Wartungs-/SaaS-Erlöse um 13,1% zugelegt. Dies gehe in der Regel zu Lasten der einmaligen Lizenzerlöse, die um 2,08 Mio. EUR unter dem Vorjahr gelegen hätten. Das um Akquisitionseffekte bereinigte EBIT habe im Vergleich zum Umsatz um 48,3% auf 9,24 Mio. EUR (VJ: 6,23 Mio. EUR) deutlich überproportional zugelegt. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich daher sichtbar auf 8,6% (VJ: 6,5%) verbessert, was als ein gutes Indiz für die von der Gesellschaft insgesamt angestrebte Rentabilitätsverbesserung zu verstehen sei.Während das USU-Management für das laufende Geschäftsjahr ein leichtes Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBIT in einer Bandbreite von 9 bis 10 Mio. EUR erwarte, solle das durchschnittliche Umsatzwachstum bis 2024 bei 10% liegen und die bereinigte EBIT-Marge auf zwischen 13 und 15% verbessert werden. Die in den Augen des Analysten für 2021 vergleichsweise konservative Prognoseplanung des USU-Managements berücksichtige die bestehende pandemiebedingte Investitionszurückhaltung der Unternehmen, die zumindest im ersten Halbjahr 2021 noch spürbar sein sollte. Das abgelaufene Geschäftsjahr habe aber gezeigt, dass das Geschäftsmodell der USU Software vergleichsweise krisenresistent sei, da die USU-Produkte genau den jetzt noch verstärkten Digitalisierungstrend bedienen würden.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechne der Analyst mit Umsätzen in Höhe von 115,71 Mio. EUR und erwarte erst ab dem kommenden Geschäftsjahr einen stärkeren Umsatzsprung auf 131,91 Mio. EUR. Parallel dazu rechne er für 2021 mit einem bereinigten EBIT in Höhe von 9,85 Mio. EUR, welches in 2022 spürbar auf 14,03 Mio. EUR ansteigen sollte.Für die kommenden Geschäftsjahre rechnet Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, mit einer sukzessiven Rentabilitätsverbesserung. Als Resultat seines DCF-Bewertungsmodells ergebe sich ein Kursziel in Höhe von 33,65 EUR und der Analyst vergebe dabei das Rating "kaufen". (Analyse vom 09.04.2021)