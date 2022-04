Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die USU Software-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 05.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze USU Software-Aktie:



XETRA-Aktienkurs USU Software-Aktie:

22,30 EUR -0,45% (05.04.2022, 13:09)



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

22,40 EUR -0,44% (04.04.2022, 22:26)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (05.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Wie bereits durch die Ende Februar 2022 veröffentlichten vorläufigen Zahlen bekannt geworden sei, sei das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 für die USU Software AG ein Rekordjahr gewesen. Mit Rekord-Umsatzerlösen in Höhe von 111,90 Mio. EUR (VJ: 107,33 Mio. EUR) sei zum zweiten Mal in Folge die Marke von 100 Mio. EUR übertroffen worden. Das von der Gesellschaft in Aussicht gestellte leichte Umsatzwachstum habe sich mit dem erreichten Anstieg in Höhe von 4,3% damit voll erfüllt.Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Gesellschaft dabei vom anhaltenden Trend der Digitalisierung profitiert. Darüber hinaus habe sich die Verschiebung von Lizenzerträgen hin zu wiederkehrenden SaaS-Erlösen weiter fortgesetzt. Folglich hätten sich die wiederkehrenden Erlöse (Wartungserträge und SaaS-Erlöse) um 6,3% auf 34,53 Mio. EUR erhöht (VJ: 32,49 Mio. EUR), bei einer gleichzeitigen Reduktion der Lizenzumsätze um -7,5% auf 11,96 Mio. EUR (VJ: 12,93 Mio. EUR). Aufgrund einer unverändert hohen Nachfrage nach IT-Projekten seien die Beratungserlöse um 5,8% auf 63,68 Mio. EUR geklettert (VJ: 60,18 Mio. EUR). Eigentlich hätte die USU Software AG sogar eine noch höhere Wachstumsdynamik erreicht, pandemiebedingte Effekte hätten jedoch die Neukundengewinnung, insbesondere im Ausland, erschwert.Der Umsatzanstieg sei von einem nur unterproportionalen Anstieg der operativen Kosten begleitet gewesen und damit sei das bereinigte EBIT auf 10,18 Mio. EUR geklettert (VJ: 9,24 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge sei auf 9,1% (VJ: 8,6%) angestiegen. Die mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2020 publizierte Unternehmens-Guidance habe für 2021 ein bereinigtes EBIT in einer Bandbreite von 9 bis 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt, welche damit sogar leicht übertroffen worden sei.Die mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen publizierte Guidance für 2022 sei im Geschäftsbericht bestätigt worden. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 würden ein Umsatzwachstum auf 120 bis 125 Mio. EUR und ein Anstieg des bereinigten EBIT auf 10,5 bis 12,0 Mio. EUR erwartet. Mittelfristig kalkuliere das USU-Management mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum in Höhe von 10% und einem Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 13% bis 15%.Folglich orientieren wir uns an der Unternehmens-Guidance und rechnen für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 125,00 Mio. EUR sowie für die kommenden Geschäftsjahre mit einem Umsatzanstieg von jeweils 10%, so die Analysten der GBC AG. Das bereinigte EBIT in 2022 werde, den Erwartungen der Analysten der GBC AG gemäß, auf 11,98 Mio. EUR ansteigen und in den kommenden Geschäftsjahren bis in die von der Gesellschaft erwartete Margen-Bandbreite zulegen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG ein neues Kursziel in Höhe von 35,20 EUR (bisher: 33,90 EUR) ermittelt. Die Kurszielsteigerung sei ausschließlich eine Folge des erstmaligen Einbezugs der 2024er Schätzungen in die konkrete Schätzperiode, wodurch eine höhere Basis für die nachfolgende Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells vorliege.