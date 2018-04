Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China treiben weiter auch den Yen an, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum Währungspaar USD/JPY So habe US-Präsident Trump letzte Woche mit seinen Drohungen über zusätzliche Zölle Bewegung in die Devisenmärkte gebracht. Aktuell habe nun Chinas Präsident Xi Jinping durch seine Absichtsbekundung Zölle zu senken und geistiges Eigentum besser zu schützen für Entspannung an den Märkten und somit auch für einen marginal günstigeren Yen gesorgt. Die zunehmenden Verspannungen zwischen Russland und den USA würden allerdings am aktuellen Rand eine Belastung darstellen, die größeren Aufwertungen entgegenwirke. Zudem sei noch unklar, wie die Vereinigten Staaten auf das Signal aus China reagieren würden. Sollte Trump die offene Tür wahrnehmen bzw. würdigen, könnte der Yen weiter abwerten. (11.04.2018/ac/a/m)