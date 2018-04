Hannover (www.aktiencheck.de) - Die sich fast täglich ändernde Nachrichtenlage im Handelskonflikt zwischen China und den USA führt zu einem hohen Maß an Volatilität, bei dem die fundamentalen Wechselkurstreiber nahezu außer Kraft gesetzt sind, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum Währungspaar USD/CNY.



Zuletzt habe Peking eine Abwertung des CNY angedroht. Entsprechend habe der CNY zum Wochenschluss nachgegeben. Zu Wochenbeginn habe Präsident Xi dann versöhnlichere Worte angeschlagen und niedrigere Importzölle sowie eine Öffnung der Märkte (insb. für Automobile und den Finanzsektor) in Aussicht gestellt. Entsprechend habe der USD wieder leicht zugelegt. (Ausgabe vom 11.04.2018) (12.04.2018/ac/a/m)







