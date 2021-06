Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Bei seiner ausgedehnten Tour durch Europa verfolgt US-Präsident Joe Biden ein klares Ziel: Gemeinsam mit den USA soll Europa künftig dem zunehmenden Einfluss Chinas in der Weltwirtschaft entgegentreten, so die Experten von FERI Cognitive Finance Institute.Laut FERI Cognitive Finance Institute fürchte die Supermacht USA eine drohende Vorherrschaft Chinas vor allem in relevanten Zukunftsfeldern wie Raumfahrt, Kommunikationsnetze oder Künstliche Intelligenz. Gleichzeitig betreibe China mit Projekten wie der "Neuen Seidenstraße" eine aktive Geopolitik, die stark auf internationale Abhängigkeiten abziele. "Die USA definieren China inzwischen als strategisches Problem und richten ihre Verteidigungspolitik entsprechend neu aus; auch die offizielle US-Risikoeinschätzung führt China neuerdings als Top-Bedrohung. Beides sind unmissverständliche Signale einer politischen Verschärfung," erläutere Rapp. Eine freundschaftliche Kooperation der beiden Länder sei damit auf absehbare Zeit nahezu ausgeschlossen.Mit dem neuen D-10-Plan hätten die USA nun versucht, andere Länder wie Indien und Australien sowie speziell die EU in ihr Konzept einer Entkopplung Chinas einzubinden. Dass Joe Biden es ernst meine, zeige seine jüngste "Executive Order", die US-Anlegern Investitionen in 59 ausgewählte chinesische Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur untersage. Passend dazu sei in Europa das fertig verhandelte Investitionsabkommen mit China kurzfristig auf Eis gelegt worden. "Diese Vorgänge senden ein klares Signal: Die USA forcieren ihre Politik der strategischen Entkopplung, um Chinas Einfluss auf die Weltwirtschaft zu begrenzen", so Rapp. Künftig drohe eine anhaltende Konfrontation mit China, die auch für andere Länder erhebliche Risiken nach sich ziehe. Europa mit seiner starken Exportorientierung müsse sich künftig sehr klug verhalten, um nicht das erste Opfer einer Spaltung der Weltwirtschaft zu werden. Investoren sollten die weiteren Entwicklungen deshalb sehr aufmerksam verfolgen. (14.06.2021/ac/a/m)