Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-ISM PMI Non-Manufacturing konnte im August auf immerhin 58,5 Punkte zulegen, berichten die Analysten der Nord LB.



Die Stimmung bei den befragten Einkaufsmanagern der Service-Unternehmen sei also positiv - aber nicht ganz so gut wie in der US-Industrie. Diese Nachricht spreche schon für eine baldige Zinsanhebung der FED und sei damit stützend für den US-Dollar. Auch die internationalen Aktienmärkte sollten eigentlich von der guten Stimmung bei den Dienstleistungsunternehmen der USA profitieren; die erfreulichen Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing würden aber offenkundig nicht reichen, um den DAX nachhaltig über die Marke von 12.000 Punkten zu hieven. (Ausgabe vom 06.09.2018) (07.09.2018/ac/a/m)