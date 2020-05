Die Regierung habe massive Hilfspakete eingeführt, darunter das "paycheck protection programme" und den "health care enhancement act" in Höhe von fast 500 Milliarden US-Dollar sowie den "coronavirus aid, relief and economy security act" in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar. Darüber hinaus stelle die US-Notenbank enorme Mengen an Liquidität zur Verfügung - dies werde durch die Erhöhung ihrer Bilanz um 2,5 Billionen US-Dollar in nur zwei Monaten belegt.



Obwohl die Zentralbankliquidität bereits eine Verschärfung der Finanzmarktturbulenzen verhindert habe, würden die Analysten dennoch davon ausgehen, dass viele Produktionskapazitäten zerstört würden. Die Unterstützung durch die Regierung komme möglicherweise zu spät, insbesondere für viele kleine und mittlere Unternehmen. Dies sei darauf zurückzuführen, dass es keine staatliche Entwicklungsbank mit Erfahrung in der Vergabe von Notfallkrediten gebe. Diese Rolle habe nun die FED übernommen.



Die FED habe die Leitzinsen sehr schnell auf eine Bandbreite von 0 bis 0,25% gesenkt und zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Verfügbarkeit von Liquidität an den Finanzmärkten zu unterstützen. Der US-Dollar-Libor, der bis Ende März in die Höhe geschnellt sei, sei auf ein deutlich niedrigeres Niveau von derzeit 43 Basispunkten gefallen.



Die Renditen der 10-jährigen T-Notes hätten bereits ein Rekordtief von rund 60 Basispunkten erreicht. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sie in den nächsten Quartalen auf ein etwas höheres Niveau ansteigen würden, würden aber auch Abwärtsrisiken sehen, da die FED möglicherweise keine allzu große Erhöhung zulassen möchte. (Ausgabe Mai 2020) (12.05.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Gemessen an der absoluten Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus und der entsprechenden Todesfälle ist die US-Wirtschaft das am stärksten betroffene Land, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Alle Bundesstaaten hätten auf diese Situation in unterschiedlichem Maße mit Shutdown-Maßnahmen reagiert. Die Wirtschaft sei in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 4,8% (QoQ, annualisiert) geschrumpft. Die Zahl der Arbeitslosen sei in beispielloser Weise sprunghaft angestiegen, bis Ende April habe sich die Zahl der Arbeitslosen auf 22,6 Millionen belaufen.