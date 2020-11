Hannover (www.aktiencheck.de) - Ungeachtet aller "Breaking News" zum weiterhin offenen Ausgang der Präsidentschaftswahl und der teilweise bereits begonnenen, der USA unwürdigen, Schlammschlacht um das Weiße Haus, wurden soeben neue Daten zum Arbeitsmarkt für Oktober gemeldet, so die Analysten der Nord LB.



Aus dem Land der nun wirklich unbegrenzten Möglichkeiten gebe es also auch noch etwas Anderes zu berichten als nur über Offizielle, die Wahlauszählungen als illegal bezeichnen würden. Im Oktober seien - ganz legal - 638.000 neue Jobs geschaffen worden, was im Rahmen der Erwartungen liege. Der Rückgang der Arbeitslosenquote auf nunmehr 6,9% sei aber durchaus ein Knaller!



Die Tendenzen der letzten Monate würden erhalten bleiben. Der zu beobachtende rasante Anstieg der Infektionszahlen in den USA ab Juni und nun nochmals ab Oktober sollte die Erholung aber etwas verlangsamen. Dem fulminanten BIP-Wachstum im 3. Quartal dürfte ein weitaus geringeres im 4. Quartal folgen. Inwieweit stärkere Turbulenzen um das Weiße Haus als Störfaktor mit einzubeziehen seien, könne aktuell nur abgewartet werden. (06.11.2020/ac/a/m)





