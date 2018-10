Hannover (www.aktiencheck.de) - Die in den USA heute gemeldeten Zahlen zur Entwicklung des realen Wirtschaftswachstums lagen im Rahmen der Erwartungen und haben sich damit etwas schwächer - aber eben doch nicht schwach - präsentiert, so die Analysten der Nord LB.



Der ersten Schätzung folgend notiere das annualisierte Wachstum im 3. Quartal bei immerhin noch 3,5%. Der Konsument bleibe offenbar eine zuverlässige tragende Säule des Wachstums in Nordamerika. Langsam sollten sich nun aber gewisse Tendenzen hin zu einer Entschleunigung ergeben. Eine Rezession sei zunächst allerdings nicht zu erwarten. (26.10.2018/ac/a/m)



