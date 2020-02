Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2019 nach vorläufigen Angaben um 2,1% (qoq, ann.), so die Analysten der DekaBank.Insbesondere die Ausrüstungsinvestitionen seien hier zu nennen. Nach einem marginalen Rückgang im dritten Quartal sei nun ein nur kaum nennenswerter Zuwachs im vierten Quartal gefolgt.Das Wirtschaftswachstum werde nach Einschätzung der Analysten in diesem Jahr nicht wesentlich kräftiger ausfallen. Aber die zyklischen Bereiche dürften an Kraft gewinnen. Hierfür spreche ein sich langsam aufhellendes globales Wachstumsumfeld sowie die niedrigeren Zinsen. (30.01.2020/ac/a/m)