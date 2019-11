Im Verarbeitenden Gewerbe habe sich die Stimmung zuletzt leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von 48,3 im Oktober signalisiere allerdings noch immer eine rückläufige Aktivität in diesem Sektor. Daran dürfte sich auch im November nichts geändert haben. Die Analysten der Helaba würden hier mit einem Indexstand von 49,0 noch immer unterhalb der Expansionsschwelle von 50 rechnen. Außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes sei der ISM-Index im Oktober auf 54,7 gestiegen. Der Indikator für den Löwenanteil der US-Wirtschaft sei damit komfortabel im Wachstumsbereich geblieben. Für den November würden die Analysten der Helaba mit einem praktisch stabilen Indexstand von 54,5 rechnen. Stimmungsindikatoren hätten einen Vorlauf vor den "harten" Daten. Damit stünden die Zeichen bei der Vorjahresrate des realen Bruttoinlandsproduktes - seit Sommer 2018 in einer Abwärtsbewegung - auf eine Wende im ersten Halbjahr 2020. Für das Jahresendquartal zeichne sich derzeit allerdings noch mal ein recht geringer Zuwachs ab.



Überraschend gut sehe es hingegen am Arbeitsmarkt aus. Allem Gerede über Rezessionsrisiken in den vergangenen Monaten zum Trotz habe sich hier die Abkühlung in der Industrie bis dato insgesamt nicht wirklich bemerkbar gemacht. Die Arbeitslosenquote sei so niedrig wie seit 1969 nicht mehr. Der Stellenaufbau liege auf Basis der revidierten Daten, gemessen am Dreimonatsdurchschnitt, derzeit bei rund 180.000 pro Monat, trotz einer spürbaren Belastung durch den General-Motors-Streik im Oktober. In der Umfragewoche für den November seien die gut 40.000 betroffenen Beschäftigten wohl größtenteils wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Das Risiko für die Prognose der Analysten der Helaba eines Stellenaufbaus von etwa 200.000 gegenüber Vormonat liege daher eher auf der oberen Seite.



Der Lohnanstieg habe sich zuletzt bei rund 3% eingependelt, wobei allerdings offenbar niedriger ausgefallene Sonderzahlungen für Führungspersonal die Rate gedrückt hätten. Ohne Beschäftigte mit Managementfunktionen habe der Zuwachs um Oktober wie in den Vormonaten bei 3,5% gelegen. Aus Sicht des Wahlkämpfers Trump seien die Arbeitsmarktzahlen aber nicht so gut, wie er sich das wünschen würde. Vor allem sein Anspruch, eine Renaissance der Industriebeschäftigung herbeizuführen - 2018 noch eine plausible Story - habe unter der Verunsicherung durch den von ihm angezettelten Handelsstreit gelitten. Wenn sich der aktuelle Trend fortsetze, gehe die Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe gemessen an der Vorjahresrate in Kürze wieder in den Rückwärtsgang. Sad! (29.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Tag nach Thanksgiving beginnt traditionell das Weihnachtsgeschäft in den USA, so die Analysten der Helaba.Ob sich die US-Wirtschaft nun, wie Donald Trump behauptet, im besten Zustand aller Zeiten befinde oder nicht, das schönste Weihnachtsgeschenk, das er machen könnte, wäre ein klarer Fortschritt im Handelskonflikt. Für gut eineinhalb Jahre habe die Konjunktur den Belastungen durch diesen Streit und die damit verbundene Unsicherheit weitgehend standgehalten. Nun sei aber eine Entspannung dringend geboten, da die schlechte Stimmung in der Industrie sonst auf den Rest der Wirtschaft und auf den Arbeitsmarkt überzuschwappen drohe.