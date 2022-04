Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für den März fielen stark aus, so die Analysten der Nord LB.



Der Stellenaufbau habe bei 431.000 gelegen. Die Arbeitslosenquote sei auf 3,6% zurückgegangen. Der von der FED angestrebte substantielle Jobaufbau sei erreicht. Der erneute Anstieg der Stundenlöhne erfordere eine geldpolitische Wende. Die FED werde im Mai die zweite Zinsanhebung vornehmen, gefolgt von der dritten im Juni. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vernebele einen noch schwerer vorhersagbaren Pfad mit Knappheiten, Virusmutanten, Konjunktur, Inflation, Krieg und Frieden, dennoch stünden in 2022 noch einige Zinsanhebungen und der Start ins QT an.



Bisher spiele das Inflationsthema die entscheidende Rolle. Konjunktursorgen und Safe-Haven Zuflüsse würden dagegen bisher nur zweitrangig erscheinen. Doch die beiden letztgenannten Faktoren könnten relevanter werden und die massiv gestiegenen Renditen von Bunds und US-Treasuries wieder drücken. Die mittlerweile inverse US-Zinsstruktur 10J minus 5J werfe durchaus konjunkturelle Fragen auf - auch wenn das derzeit noch viele Marktteilnehmer negieren würden. Vieles hänge auch vom Mann im Kreml ab - und den ukrainischen Verteidigern. (01.04.2022/ac/a/m)





