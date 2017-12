Angesichts einer künftig geringeren Steuerlast für Unternehmen und eines äußerst positiven wirtschaftlichen Ausblicks würden die Analysten für die kommenden Jahre deutlich höhere private Investitionen erwarten. Sie würden nach durchschnittlich 3% Zuwachs in den vergangenen fünf Jahren mit 6 bis 7% für die kommenden beiden Jahre rechnen. Unklar sei, inwieweit amerikanische Unternehmen die Barreserven ihrer Tochtergesellschaften weltweit in die USA zurückführen und zum Ausbau ihrer heimischen Produktionskapazitäten nutzen würden. Insgesamt sollte der Effekt aber positiv sein. Der private Konsum, der knapp 70% zur US-Wirtschaftsleistung beitrage, werde auch von den Steuersenkungen profitieren.



Bei einer ohnehin schon geringen Arbeitslosenquote von 4,1% im November 2017 (ein 17-Jahres-Tief) sollte eine weiter steigende Arbeitsnachfrage die Bruttogehälter langsam nach oben treiben. Durch die geringeren Einkommenssteuersätze werde zugleich mehr Netto vom dann höheren Brutto bleiben. Das würde Konsum und verfügbares Einkommen auch mit dem stark gestiegenen Verbrauchervertrauen in Einklang bringen. Der stärkere heimische Nachfragedruck werde sich auch in höheren Einfuhren widerspiegeln. Die Ausfuhren würden zwar vom weltweiten Aufschwung und einem womöglich etwas weniger starken US-Dollar profitieren. Allerdings würden sie nicht verhindern können, dass sich die Leistungsbilanz verschlechtere.



Weil die heimische Nachfrage in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich schneller wachsen werde, als die Unternehmen ihre Kapazitäten hochfahren könnten, würden die Kapazitäten insgesamt mehr ausgelastet. Das werde die Preise anziehen lassen. Nach einer Kerninflationsrate von 1,5% im Jahr 2017 erwarte man für 2018 einen Anstieg von 1,8% (2% im vierten Quartal 2018). Die US-Notenbank FED werde auf die stärkere Wirtschaftsdynamik und den etwas höheren Preisdruck im Jahr 2018 mit wahrscheinlich vier Zinsschritten nach oben reagieren. Der Abbau ihres Anleiheportfolios laufe im Hintergrund weiter. Falls die Lohnzuwächse deutlich zunehmen und eine jährliche Zuwachsrate von rund 3,5% überschießen würden, könnte die FED ihre Geldpolitik sogar noch schneller straffen. Das dürfte aber frühestens 2019 der Fall sein.



Den zusätzlichen Fiskalstimulus habe die US-Wirtschaft in ihrem neunten Jahr des Aufschwungs nicht nötig. Die Steuerreform werde die Konjunktur im kommenden Jahr befeuern. Sie erhöhe aber auch - neben dem Budgetdefizit und den Staatsschulden - die Gefahr, dass die Konjunktur überhitze. Die Steuersenkungen würden den Konjunkturzyklus straffen: Die Wirtschaft wachse in den nächsten zwei Jahren über ihrem Potenzial, der Preisdruck steige und die FED antworte darauf mit mehr Zinsschritten nach oben - bis die Stimmung kippe und um 2020/2021 der Kater auf die Party folge. Neben den USA würden auch die Regionen, in denen der wirtschaftliche Erholungsprozess noch nicht so fortgeschritten sei, unter dieser Korrektur leiden. (Ausblick 2018) (28.12.2017/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang 2017 hat sich die Stimmung in der Wirtschaft deutlich verbessert, Dr. Florian Hense von der Privatbank Berenberg.Das liege zunächst an der guten Weltkonjunktur. Aber vor allem drücke dies die Hoffnung aus, dass die Regierung endlich tätig werde und sich nicht mehr nur mit gleichermaßen markigen wie flüchtigen Versprechen profiliere. Nun komme eine umfassende Steuerreform - ein lange angekündigtes Großprojekt der republikanischen Mehrheit im Kongress. Im November 2018 stünden Kongresswahlen an. Der Präsident und seine Republikaner stünden unter Zugzwang, bis dahin einen politischen Erfolg vorweisen zu können. Trotz fraglicher Finanzierbarkeit werde deshalb die Steuerlast für Unternehmen und viele private Bürger spürbar gesenkt.