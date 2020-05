Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing in den USA brach ausgehend von einem Wert oberhalb von 50 Punkten nun im April auf 41,8 Punkte ein, so die Analysten der Nord LB.



Die Zahlen sollten nur mit großer Vorsicht interpretiert werden, da insbesondere die Unterkomponente der "Lieferungen" ein verzerrtes Bild im Gesamtindex wiedergebe. Die aus diesem Grund zu präferierende Komponente "Unternehmensaktivität" spiegele mit dem Einbruch von 48,0 auf 26,0 Punkte die katastrophale Situation im massiv vom Lockdown betroffenen Service-Sektor der USA besser wider.



Massiv eingebrochen seien auch die Komponenten der "Auftragseingänge" und der "Beschäftigung". Letzteres bestätige die düsteren Erwartungen für den US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag. Die ISM-Zahlen würden das Bild einer zum großen Teil am Boden liegenden Wirtschaft beschreiben, was bei einem derartigen Lockdown wenig überrasche. (05.05.2020/ac/a/m)





