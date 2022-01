Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der IHS Markit PMI für das Verarbeitende Gewerbe in den USA fiel im Januar von 57,7 auf 55,00, so die Experten von XTB.Der IHS Markit US Services PMI sei im Januar auf 50,90 von 57,6 im Vormonat gesunken und habe deutlich unter den Erwartungen der Analysten von 55,0 gelegen, wie eine vorläufige Schätzung ergeben habe.EUR/USD habe relativ wenig auf die heutigen Daten reagiert und notiere weiterhin leicht unter der Marke von 1,1300. (24.01.2022/ac/a/m)