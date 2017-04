Entgegen dem Trend seien allerdings die Zahlen von AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) ausgefallen, welche nachbörslich präsentiert worden seien. Der Telekom-Riese habe nur teilweise die im Vorfeld aufgekommenen Erwartungen erfüllen können. Den Jahresausblick habe das Unternehmen jedoch bestätigt.



In Europa habe heute in der Früh schon Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) sein Ergebnis veröffentlicht. Die Schweizer Investmentbank habe beim Nettogewinn den Konsensus klar übertreffen können. Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) sei ebenfalls in der Lage gewesen, die Marktschätzungen bei Nettogewinn und Zinsergebnis zu übertrumpfen.



Der Minenkonzern BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) habe in der Nacht seine Produktionszahlen präsentiert. Jene für Kupfer und Eisenerz hätten nicht überzeugen können. Zudem sei der Ausblick hinsichtlich der Kupfer- und Kohleproduktion gekürzt worden. (26.04.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA wurde gestern eine Reihe an positiven Überraschungen bei den Quartalsergebnissen präsentiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So hätten von den Schwergewichten DuPont (ISIN: US2635341090, WKN: 852046, Ticker-Symbol: DUP, NYSE Ticker-Symbol: DD), 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) oder auch Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) die Erwartungen übertroffen.