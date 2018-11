Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Oktober war der Beschäftigungsaufbau in den USA mit 250.000 Stellen höher als erwartet, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics habe Hurrikan "Michael" die Arbeitsmarktdaten nicht maßgeblich beeinflusst. Somit dürfte der starke Beschäftigungsaufbau auch einen witterungsbedingten Nachholeffekt vom September mit Hurrikan "Florence" beinhalten. Die Arbeitslosenquote habe mit 3,7% auf ihrem Vormonatswert stagniert und die Jahresveränderungsrate der durchschnittlichen Stundenlöhne habe mit 3,1% ein neues zyklisches Hoch erreicht.



Die Kombination von leicht zunehmender Lohndynamik sowie unverändert niedriger Arbeitslosenquote dürfte die FED veranlassen, am graduellen Leitzinserhöhungspfad festzuhalten. Die nächste Zinserhöhung stehe allerdings erst wieder im Dezember an, sodass der Zinsentscheid in der kommenden Woche vermutlich ereignisarm sein werde. (02.11.2018/ac/a/m)





