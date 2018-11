Präsident Trump habe darauf hingewiesen, dass er mit China Fortschritte erzielt habe. Ob das wahr sei oder nicht, sei hierbei nicht wichtig. Interessant sei die Botschaft, die dadurch an die Märkte geschickt werde und den Republikanern als Ergebnis zugutekomme.



Wenn das Erwartete eintrete - die Demokraten würden ins Haus ziehen und die Republikaner würden den Senat innehalten - dann sei es sehr wahrscheinlich, dass es sich in den Märkten widerspiegeln werde. Wenn überhaupt, könnten die Märkte etwas steigen und das Preisniveau, das eingeschätzt werde, wäre dann sicher.



Jedoch wenn Republikaner fortfahren würden, alles zu steuern (Haus u. Senat) dann könnte der Markt erheblich steigen. Sollten die Demokraten gewinnen (Haus u. Senat) dann könnte der Markt eine Menge kurzfristige Flüchtigkeit gegenüberstehen. Die Trump-Agenda wäre damit einer größeren Gefahr ausgesetzt. Dieses Ergebnis werde jedoch nicht erwartet. (06.11.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wir sind der Meinung, dass es eine sehr knappe Wahl werden wird, so Christopher Gannati, European Head of Research bei WisdomTree, im Kommentar zu den heutigen Midterm Wahlen in den USA.Ein demokratisch geführtes Repräsentantenhaus sei bei weitem keine sichere Option, auch wenn es die Konsensmeinung sei. Man müsse erkennen, wie gespalten die US-Politik in diesem Stadium sei.