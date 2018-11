Hannover (www.aktiencheck.de) - Erst ist die Stimmung mies - und dann sind es auch noch die Daten: Die US- Auftragseingänge langlebiger Güter platzten im Oktober mit einem unerwarteten Rückgang um 4,4% M/M genau in diese angeschlagene Stimmung auf den Kapitalmärkten, so die Analyten der NORD LB.



Zwar seien zudem auch noch die Vormonatswerte nach unten revidiert worden, allerdings sollte auch festgehalten werden, dass ein Großteil des Rückgangs aus dem Einbruch bei den (volatilen) Flugzeugorders herrühre. Die Analyten der NORD LB würden zwar eine Verlangsamung des Wachstums in den kommenden Quartalen aber keinen konjunkturellen Einbruch sehen. Einiges werde allerdings von den Unwägbarkeiten wie Brexit, italienischer Haushalt, dem Handelskonflikt und damit auch dem Präsidenten im Weißen Haus abhängen. Trump habe zuletzt die Federal Reserve wegen der Hikes öffentlich scharf kritisiert - Vertrauen schaffe das nicht! (21.11.2018/ac/a/m)



