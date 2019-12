Zwar sei die US-Wirtschaft, verglichen mit den beiden anderen Ländern, eher geschlossen. Aber die negativen Einflüsse der Politik würden hier über den Handelsstreit mit China und der EU hinausgehen. So sei für US-Unternehmen vor allem die Zukunft der Nordamerikanischen Freihandelszone von enormer Bedeutung. Hier sei kein Ende der Unsicherheit absehbar: Im Kongress habe der von Trump ausgehandelte Nachfolgevertrag derzeit kaum Chancen. Die plötzliche Androhung Trumps im Sommer 2019, alle mexikanischen Waren mit Strafzöllen zu belegen, wenn Mexiko sich in der Einwanderungspolitik nicht gefügig zeige, stelle den Wert der Abmachung grundsätzlich infrage. Im Herbst sei aus dem Weißen Haus zu hören gewesen, dass man wohl ernsthaft über direkte Vorgaben für die Automobilindustrie nachdenke, wo die Fertigung stattzufinden habe.



Vor diesem Hintergrund würden die Analysten auf kurze Sicht nicht mit deutlich höheren Wachstumsraten rechnen. Die Rezessionsängste sollten sich aber verflüchtigen, wenn die Frühindikatoren nach oben drehen würden und das Wachstum im Bereich 1,5% bis 2% bleibe. Da das Verhältnis mit China und die Lage im Außenhandel trotz der unterstellten gewissen Entspannung nicht wieder an die Zeit vor 2018 anknüpfen würden, seien kräftige Konjunkturimpulse von dieser Seite für die USA unwahrscheinlich. Die US-Konjunktur sollte aber 2020 zunehmend von der geldpolitischen Lockerung des Vorjahres profitieren.



Von der Fiskalpolitik würden die Analysten hingegen kaum Impulse erwarten. Der Wahlkampf werde eine für größere Maßnahmen erforderliche Kooperation der Demokraten mit Donald Trump praktisch unmöglich machen. Schon jetzt sei das Verhältnis zwischen der demokratischen Führung im Kongress und dem US-Präsidenten so schlecht wie selten zuvor. Mit dem 2019 getroffenen Haushaltskompromiss entfalle zwar die eigentlich für 2020 vorgesehene automatische Konsolidierung. Dies habe aber den negativen Effekt, dass das Haushaltsdefizit mit über 5% am BIP erneut sehr hoch ausfalle - und dies vor dem Hintergrund einer sowieso schon historisch hohen Schuldenlast sowie kommender erheblicher demografischer Belastungen für die Sozialsysteme.



Selbst mit "Hilfe" der gestiegenen Einfuhrzölle auf viele chinesische Güter sei die Teuerung nicht nach oben ausgebrochen. Das verhaltene Niveau des Ölpreises dämpfe. Die Analysten würden erwarten, dass die Verbraucherpreise 2020 insgesamt um rund 2% steigen würden. Die Kernrate sollte angesichts der unvermindert hohen Auslastung des Arbeitsmarktes und der noch zu erwartenden verzögerten Wirkung der Strafzölle über der Gesamtrate liegen. Auch wenn die Analysten für 2020 eher wieder mit niedrigeren Durchschnittszöllen im Verhältnis zu China rechnen würden, dürfte der Anpassungsprozess - auch bei der inländischen Konkurrenz - noch eine Weile andauern. Die Kernrate sollte sich zunächst bei rund 2,5% halten, bevor sie im späteren Jahresverlauf etwas nachgebe.



Die FED habe auf die konjunkturelle Abkühlung bereits im Laufe des Jahres 2019 reagiert. Der Abbruch des geldpolitischen Normalisierungsprozesses Anfang 2019 habe sich im Nachhinein als richtig herausgestellt - weil die US-Regierung entgegen den allgemeinen Erwartungen den Konflikt mit China tatsächlich so lange eskaliert habe, bis er gedroht habe, die Konjunktur entgleisen zu lassen. Die drei Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2019 seien als "Risikomanagement" verkauft worden, verbunden mit der Aussage, dass es ja eigentlich gar nicht so schlecht aussähe.



Dieser Kommunikationsspagat habe der Glaubwürdigkeit der FED ebenso wenig geholfen wie die ständigen verbalen Attacken aus dem Weißen Haus. Zudem müsse sich die FED mit der Kritik auseinandersetzen, dass es erst ihr geldpolitischer Kurswechsel gewesen sei, der über positive Impulse für die Finanzmärkte dem US-Präsidenten den Spielraum für seine immer weiter getriebene Konfrontation mit China eröffnet habe.



Im Jahr 2020 dürfte die FED den Leitzins nicht verändern. Die konjunkturelle Stabilisierung und anschließende Erholung sollte kurzfristig weitergehende Zinssenkungserwartungen vom Tisch nehmen. Für einen neuerlichen Kurswechsel dürften weder Realwirtschaft noch Inflation Argumente liefern. (Ausgabe vom 04.12.2019) (05.12.2019/ac/a/m)







Es handle vom Leben Alexander Hamiltons, der als erster US-Finanzminister den heute weltweit größten Markt für Staatsanleihen begründet habe und damit als Vater des US-Finanzmarktes gelte. Das wiederholte Drama um "government shutdown", Schuldenobergrenze und einen möglichen partiellen Zahlungsausfall der US-Regierung hätte ihn sicher erstaunt. Überhaupt würde dieser "founding father" auf den aktuellen Präsidenten wohl entsetzt reagieren. Nur in einem Punkt hätte er mit Donald Trump übereingestimmt: Hamilton sei der Meinung gewesen, dass die USA ihre "Manufakturen" mit Zöllen vor ausländischer Konkurrenz schützen sollten.Mit genau einer solchen protektionistischen Politik habe Trump die US-Wirtschaft aber an den Rand einer Rezession gesteuert. Statt dem von ihm versprochenen Boom mit Wachstumsraten von 3%, 4% oder noch mehr, habe ziemlich schnell nach dem unmittelbaren Effekt seiner Steuersenkung Ende 2017 ein Abschwung begonnen. Vor allem der von Trump und seiner Regierung angekündigte Investitionsschub sei ausgeblieben. Zuletzt hätten sich die realen Ausrüstungsinvestitionen im Rückwärtsgang befunden. Im Nachhinein sei 2019 ein Jahr gewesen, in dem das Szenario vieler Ökonomen für 2017, also für das erste Amtsjahr Trumps, verspätet eingetreten sei. Wie andere auch hätten die Analysten damals mit erheblicher Verunsicherung an den Finanzmärkten und bei Unternehmen gerechnet, nicht zuletzt wegen seiner Attacken auf die weltweit wichtigste bilaterale Handelsbeziehung, jene zwischen den USA und China.Nun würden Rezessionsängste grassieren. Richtig sei, dass in vergangenen Zyklen die 2%-Marke so etwas wie eine "magische Grenze" gewesen sei: Wenn das Wachstum darunter gefallen sei, habe die Wirtschaft den Auftrieb verloren und in eine Rezession abgeschmiert. Dies sei aber in Zeiten eines höheren Trendwachstums gewesen. Vor der Finanzkrise sei der Trend bei 2,5% bis 3,5% gewesen. Heute sei 2% die neue Normalität und kein Anlass zur Panik. Aktuell dürfte die Schwelle, ab der die Alarmglocken klingeln sollten ("stall speed"), bei rund 1% liegen. Davon würden die Analysten auch 2020 deutlich entfernt sein. Im Jahresdurchschnitt sollte der Zuwachs des realen Bruttoinlandsproduktes bei 2% liegen, nach 2,3% im Jahr 2019.