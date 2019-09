Bonn (www.aktiencheck.de) - Die bisher verfügbaren US-Konjunkturdaten für Juli sind gemischt ausgefallen, so die Analysten von Postbank Research.



Positive Nachrichten habe es seitens der Einzelhandelsumsätze gegeben, die kräftig um 0,7% gegenüber dem Vormonat gestiegen seien. Dagegen präsentiere sich die US-Industrie weiterhin in mäßiger Verfassung. Die Produktion sei im Juli um 0,2% gegenüber dem Vormonat gesunken. Es sei unverkennbar, dass die Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China inzwischen auch die US-Industrie erreicht hätten.



Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe sei im August erstmals seit drei Jahren mit 49,1 Punkten in den kontraktiven Bereich gefallen. Auch der Dienstleistungssektor scheine an Schwung zu verlieren. Der ISM-Serviceindex deute mit 53,7 Punkten im Juli nur noch auf eine schwache Wachstumsdynamik in diesem Sektor hin. Dies untermauere die Erwartung der Analysten von Postbank Research, dass die BIP-Wachstumsraten in den kommenden Quartalen nochmals sinken dürften. Ein konjunktureller Absturz sei aber eher nicht zu befürchten. So dürfte die perspektivisch lockerere Geldpolitik der FED für zusätzliche Impulse im Verlauf des kommenden Jahres sorgen, die angesichts der 2020 anstehenden Präsidentschaftswahlen noch durch eine expansivere Fiskalpolitik verstärkt werden könnten. Unsere Prognosen eines BIP-Wachstums um 2,2% in diesem Jahr und einer leichten Abschwächung auf 1,9% in 2020 bleiben unverändert, so die Analysten von Postbank Research. (Zinsen und Währungen September 2019) (05.09.2019/ac/a/m)





